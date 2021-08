Des centaines d'automobilistes manifestent à Helsinki contre les prix des carburants

(Belga) Plusieurs centaines d'automobilistes ont manifesté samedi à Helsinki pour réclamer une baisse des prix des carburants, et protester, à coups de klaxon et d'appels de phare, contre la politique environnementale et climatique du gouvernement finlandais.

Le cortège de véhicules est notamment passé, à vitesse réduite, à proximité du parlement finlandais. La manifestation s'est déroulée sans incident, selon la police, qui estime le nombre d'automobilistes participants à 460. La manifestation était organisée par un groupe dont le nom peut-être traduit par "Arrêtez de punir les automobilistes". Ce groupe s'oppose aux mesures environnementales qui pourraient entraîner une hausse de la facture pour les consommateurs et rejette les plans de la Première ministre sociale-démocrate Sanna Marin de réduire de moitié d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.