Espagne: quarantaine étendue pour les voyageurs de six pays

L'Espagne a de nouveau prolongé samedi jusqu'au 27 août la quarantaine de dix jours imposée aux passagers arrivant de six pays d'Afrique et d'Amérique latine, particulièrement touchés par le Covid-19, a annoncé samedi le ministère espagnol de la Santé.



C'est la deuxième fois que cette mesure est prolongée. Les passagers arrivant en Espagne depuis l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil et la Colombie, doivent s'auto-isoler durant dix jours. Ces six nations sont considérées à "haut risque" en raison de leur fort taux d'infections.

Le coronavirus a été plus de 82.000 personnes jusqu'ici en Espagne, où plus de 4,5 millions d'infections ont été enregistrés, en faisant un des pays les plus touchés en Europe. Près de 60% de la population de l'Espagne est désormais totalement vaccinée contre le Covid-19.