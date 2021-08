"Ca change des tristes images de ces derniers temps": vos plus belles PHOTOS du ciel de ce samedi

Samedi, le ciel a encore déversé des trombes d'eau par endroits. Des averses accompagnées d'orages et de coup de vents. Mais les conditions météorologiques ont également provoqué l'apparition de superbes doubles et simples arcs-en-ciel en de nombreux endroits. Vous étiez nombreux à nous faire parvenir vos images via le bouton orange Alertez-nous.

Photo prise à Baelen par Salima





Photo prise à Sinsin par Christopher: "Ca change des tristes images de ces derniers temps", nous écrit-il.





Photo prise à Marche-en-Famenne par Martine





Photo prise à Jalhay par Marion

Le ciel a offert aussi un visage plus menaçant par endroits ce samedi, comme à Tournai (photo prise par 'Février'):

Ou encore à Wellin, avec cette photo prise par Amélie