Les jumeaux pandas de Pairi Daiza, Bao Di et Bao Mei, fêtent leur deuxième anniversaire (photos)

Les jumeaux pandas, Bao Di et Bao Mei, fêtent leur deuxième anniversaire à Pairi Daiza, le dernier au côté de leur mère. Les visiteurs affluent pour voir leurs petites bouilles mignonnes.

Bambou et carottes pour le petit-déjeuner, gâteau glacé avec fruits et légumes pour le goûter. Voilà le menu d'anniversaire des jumeaux pandas de Pairi Daiza, Bao Di et Bao Mei pour leur 2 ans.



Les jumeaux pandas en train de manger leur goûter d'anniversaire à Pairi Daiza © Belga

Et pour les voir, les gens affluent et viennent même depuis la France, comme cette visiteuse: "On adore les pandas, on vient de France! On a fait un anniversaire aussi en France le 4 août et maintenant on vient ici pour l'anniversaire des petits jumeaux Belges", se réjouit-elle. "On est ici pour leur anniversaire, on s'est dit que c'était l'occasion! On est heureuses", disent deux amies à notre journaliste sur place.

Bao Di et Bao Mei fêtent leur dernier anniversaire au côté de leur mère

De gros bébés de plus de 70 kg qui fêtent leur dernier anniversaire au côté de leur maman, Hao Hao, avant le sevrage. "Le moment n'est pas déterminé, c'est un moment qu'on observe tous les jours. Ca peut aller vite mais ça peut aussi trainer plusieurs mois", explique le directeur zoologique de Pairi Daiza.



Bao Di et Bao Mei en train de manger du bambou avec leur mère Hao Hao © Belga

"La mère et les petits donnent des signes. Un jour, la mère va me faire comprendre qu'elle veut retrouver sa liberté, sa vie de célibataire! Et elle va repousser les bébés", ajoute Liu Yang, soigneuse principales des pandas géants.

Tian-Bao, leur frère aîné, va bientôt quitter Pairi Daiza

Le frère aîné, Tian-Bao a déjà pris son indépendance dans le parc. Il occupe d'ailleurs un autre territoire qu'il va quitter à la fin de la saison. Direction? La Chine! Et pour les visiteurs, le voir partir est un crève-coeur : "C'est un déchirement mais bon on a l'occasion de le voir aujourd'hui alors c'est très bien", dit une visiteuse du parc. "C'est quand même triste", dit une jeune fille, avant que son ami surenchérisse: "C'est dommage, il était mignon", mais ils relativisent: "On a quand même de la chance de l'avoir ici et on va en profiter", terminent-ils.



Tian Bao, l'aîné des jumeaux © RTL INFO

Ce départ, prévu dans le programme de sauvegarde de l'espèce conclu avec la Chine, devait avoir lieu l'année dernière mais avec la crise sanitaire, le premier des pandas géants né au parc a pu bénéficier de quelques mois de plus avec ses soigneurs. "Chaque jour on se regarde de moins en moins Tian-Bao et moi pour se préparer au départ. C'est vraiment un mélange de sentiment: je suis triste bien sûr mais je suis aussi contente car il va découvrir un nouvel endroit", explique Liu Yang à notre journaliste.

En Chine, Tian-Bao sera accueilli dans un centre partenaire où il participera à un programme de reproduction. "On ne peut malheureusement pas le remettre dans la nature parce que les pandas qui sont remis dans la nature doivent suivre un programme très spécifique. Ils sont élevés très sauvage dès le début. Mais qui sait, dans le futur, un des jeunes de Tian-Bao pourra être réintroduit et ça serait formidable évidemment", détaille le directeur zoologique du parc.

Les jumeaux Bao Di et Bao Mei prendront la place de leur aîné

Une fois l'aîné parti, les jumeaux feront de son territoire leur nouveau terrain de jeu. Et la mère pourra entamer un nouveau cycle de reproduction, avec une nouvelle naissance espérée au parc pour l'année prochaine.





© Belga