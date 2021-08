Météo : lundi fait grise mine

(Belga) La semaine débutera sous 50 nuances de gris et le risque d'une ondée local dans l'après-midi. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des averses parfois intenses et orageuses, tandis que le thermomètre marquera 15°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 21°C en plaine, sous un vent décoiffant à la mer.

Dans la matinée, les averses s'étireront à partir de l'ouest du pays et pourront devenir assez fortes l'après-midi, principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. Le vent sera généralement modéré, sauf à la Côte où il soufflera en rafales jusqu'à 60 km/h, voire un peu plus sous les orages. Quelques averses se feront encore remarquer en soirée mais leur fréquence diminuera en début de nuit, avant de repartir pour un tour après minuit. Les minima oscilleront entre 10°C en haute Ardenne et 15°C en plaine. La semaine poursuivra sur sa lancée avec un mardi matin tout aussi nuageux. Des éclaircies pointeront le bout de leur nez dans l'après-midi. (Belga)