Une Belge comme championne du monde de décorticage de crevettes: "Je suis très fière", se réjouit Katty Vanmassenhove (vidéo)

Au lendemain des JO qui ont tout de même vu la Belgique rafler 7 médailles dont 3 en or, eh bien offrons-en une 8è ce matin à Katty Vanmassenhove. Cette institutrice belge a remporté le championnat du monde de décorticage de crevettes grises à Leffrinckoucke près de Dunkerque ce dimanche. 116 grammes de crevettes en 10 minutes, dans une épreuve ou rien n'est laissé au hasard. Katty a le sourire. Et pour cause, notre championne conserve son titre pour la troisième fois consécutive, bravo Katty!

"Je suis très fière et très contente de gagner, ça m'étonne!", se réjouit celle qui était déjà championne du monde du décorticage de crevettes en 2018. Katty vient même de battre son propre record! Et par la même occasion, celui mondial, qui était à 112 grammes de crevettes décortiquées en 10 minutes. Un exploit quand on sait à quel point cette tâche peut être fastidieuse.

Cette année, notre championne du monde a gagné face à 60 autres candidats. En 2019, Katty avait concouru face à 200 candidats dont Nicole, une décortiqueuse très expérimentée. Avec ses dix titres mondiaux dont les écussons sont brodés sur son polo, Nicole espérait retrouver son titre de championne du monde. Mais malheureusement pour elle, Katty ne semble pas vouloir le lâcher et conserve son titre pour la troisième fois consécutive après le championnat de 2018 et de 2019.

Et pour réussir cet exploit, Katty avoue s'être entraînée avant la compétition: "J'ai quand même décortiqué 5 kg de crevettes cette semaine pour m'entraîner, mais les crevettes coûtent encore cher, donc c'est pas le moment, c'est mieux en septembre", dit-elle en rigolant.

Si Katty décortique les crevettes aussi vite, c'est avant tout parce qu'elle à l'habitude, elle explique: "Ma mère a un établissement près de la mer et elle vend des croquettes aux crevettes. Et depuis petite, je l'aide à les décortiquer", explique Katty. "Ma mère va plus vite que moi mais elle a beaucoup de travail, donc moi j'ai le temps pour venir ici, et moi j'ai gagné", se réjouit-elle. Encore bravo à notre championne du monde du décorticage de crevettes grises!