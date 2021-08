Rapport très alarmant pour le climat: "On ne peut pas réellement inverser la tendance, on peut limiter les dégâts"

Le glaciologue Frank Pattyn (ULB) était l’invité du RTL info 13h ce lundi pour évoquer le dernier rapport alarmant du GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Il a notamment confirmé les conséquences du réchauffement climatique sur notre environnement, faisant le parallèle avec les graves inondations de la mi-juillet en Belgique. "Avec une hausse de température de 1 degré, on a une atmosphère qui contient plus d'humidité, et donc les précipitations deviennent plus intenses. C'est un fait, purement physique", nous a-t-il confié.

Et l'avenir ? Peut-on inverser la tendance ? "Non, on ne peut pas réellement inverser la tendance, on peut limiter les dégâts. Si on parvient à arrêter nos émissions de gaz à effet de serre, on va stabiliser la température, mais on ne va pas retourner à des températures dites 'préindustrielles'. Donc on doit s'adapter à ce nouveau climat, mais faire en sorte que ce nouveau climat ne devienne pas beaucoup trop chaud et dangereux pour l'Homme".