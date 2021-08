Le sourire de Vanessa Matagne veut tout dire: du SOLEIL prévu pour ces prochains jours

Ce midi dans le RTL INFO 13h, Vanessa Matagne a fait un petit point météo, et elle avait de très bonnes nouvelles à annoncer.

Depuis le début de l'été, niveau météo, on n'a pas été très gâtés. Pluies, averses orageuses, intempéries, et même inondations... Ces dernières semaines, la météo n'a pas épargnée la Belgique. Mais ne vous inquiétez pas, les prévisions météo pour les jours à venir devraient en ravir plus d'un, comme le confirme Vanessa Matagne en direct du plateau du RTL INFO 13h ce lundi: "J'ai de bonnes nouvelles et je vous les donne avec plaisir, il faudra juste un peu de patience", prévient-elle.

Encore des averses orageuses prévues ce lundi et dans le courant de la nuit

A partir du milieu de semaine, "le temps sera beaucoup plus agréable": moins d'averses, moins d'orages, et surtout... beaucoup plus de soleil ! Mais avant de le voir vraiment pointer le bout de son nez, il faudra attendre encore un peu et s'armer de patience. "Aujourd'hui, le temps reste assez orageux. Des averses sont en train de se développer et éclateront dans le courant de l'après-midi", annonce Vanessa.

Une deuxième vague d'averses est aussi prévue cette nuit (lundi), ainsi que "d'autres vagues d'averses prévues pour demain". Même si, ce jeudi marque "la journée de transition": à partir de la fin d'après-midi, "on récupèrera un temps plus sec", qui devrait au moins durer jusqu'au week-end. "Plus de soleil, des températures plus chaudes, et même jusqu'à 27°C pour la journée de jeudi", détaille Vanessa.

L'été arrive grâce... à l'anticyclone des Açores! (Merci)

Depuis le début du mois de juillet, "il y a ce jetstream qui ondulait un peu trop près de chez nous et qui nous apportait des dépressions", un temps maussade en somme. Mais c'est en train de se débloquer, rassure Vanessa Matagne. "Le fameux anticyclone des Açores est en train de remonter petit à petit près de chez nous". Et c'est grâce à lui si, en Belgique, nous allons pouvoir profiter d'un temps plus agréable, explique-t-elle.

A partir de mercredi, les Belges pourront profiter "d'un temps plus digne de l'été". Et ça devrait durer, au moins, jusqu'à la fin du week-end. Pour la suite, "on verra, on y est pas encore, on va déjà en profiter" de ce soleil, termine Vanessa Matagne, tout sourire.