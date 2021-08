Santé: les Belges sont les plus grands consommateurs de soda en Europe

Un belge sur cinq boit une boisson sucrée tous les jours. Une pratique qui n'est pas sans conséquence au niveau de la santé.

Les sodas sont des boissons très appréciées dans notre pays. La Belgique est même championne d'Europe de la consommation de ces boissons sucrées.

"Je bois 5-6 verres par jour", confie une cliente d'un magasin qui reconnait qu'elle pense que "c'est quand même beaucoup". "Ma sœur boit trois sodas par jour. Ça me semble beaucoup et avec ma mère on lui dit de diminuer mais elle a du mal." déclare une autre passante.

Selon les derniers chiffres d'Eurostat, l'office européen des statistiques, les Belges sont les champions de la consommation de boissons sucrées en Europe. Au delà de 15 ans, un belge sur cinq boit un soda par jour, c'est le double de la moyenne européenne.

"La première problématique (de boire trop de soda) c'est le surpoids et l'obésité" détaille la diététicienne-nutritionniste Géraldine Wathour. "Ça peut favoriser le diabète de type 2, poursuit-elle, on va également avoir la maladie du soda aussi appelée stéato-hépatite non alcoolique et cela peut causer des problèmes sur l'émail dentaire."

Pour apprendre à bien surveiller la teneur en sucre des boissons, la diététicienne-nutritionniste conseille de "regarder la teneur en sucre par 100ml mais attention à bien convertir ça vers la consommation que nous aurons."

Selon l'industrie des eaux et boissons rafraichissantes, les chiffres sont à relativiser: les Belges boivent plus souvent mais en quantité moindre que leurs voisins. Les fabricants belges s'engagent aussi à réduire la teneur en sucre de 7% d'ici 2025.