AVANT-APRÈS: les dégâts impressionnants des feux en Turquie filmés par un drone

La Turquie et la Grèce traversent depuis près de deux semaines une vague d'incendies violents, favorisés par la sécheresse et des températures caniculaires, qui ont fait dix morts en tout et des dizaines de blessés hospitalisés.



Dans la région turque de Mugla, où ont été prises les images de drone, on peut constater les dégâts 'avant/après'. Dans cette région, deux ouvriers forestiers ont été blessés par la chute d'un arbre en feu à Mentese et transportés à l'hôpital, a rapporté lundi la télévision d'Etat TRT.



Les flammes ont détruit plusieurs secteurs de la province de Mugla, où les pompiers turcs continuaient de lutter pour arrêter la course folle du feu de forêt. La situation est cependant moins chaotique que la semaine dernière dans la zone.