Deux corps repêchés à Liège dans la Meuse: l'inculpé a réclamé sa libération

Le suspect intercepté et placé sous mandat d'arrêt à la suite de la découverte de deux cadavres dans l'eau de la Meuse a comparu lundi devant la chambre du conseil de Liège. Son avocat avait d'abord indiqué qu'il ne demanderait pas sa remise en liberté, mais il l'a ensuite sollicitée à l'audience. La décision de la chambre du conseil reste en attente.



Le 29 juillet 2021, deux personnes étaient tombées dans les eaux de la Meuse à hauteur du quai de la Batte pour des raisons qui n'ont pas encore été élucidées. Un premier individu serait tombé à l'eau et a été suivi d'un deuxième qui aurait tenté de le sauver. Les deux corps avaient ensuite été repêchés dans la journée de lundi. Le suspect placé sous mandat d'arrêt a comparu pour la première fois devant la chambre du conseil de Liège. Quelques minutes avant la comparution de son client, Me Fabrice Giovannangeli avait indiqué qu'il ne solliciterait pas la remise en liberté de son client, dans l'attente de vérifications à effectuer. Cela devait entraîner le maintien en détention de l'inculpé. Mais à l'audience, Me Giovannangeli a bien sollicité sa remise en liberté. "Un événement a changé la donne juste avant l'entrée en chambre du conseil. J'ai constaté qu'il manque, dans le dossier, l'audition d'un témoin. Je m'en suis étonné et j'ai estimé que c'est contraire aux droits de la défense. C'est pourquoi j'ai finalement sollicité la remise en liberté de mon client", a confirmé l'avocat en fin de journée. L'inculpé ne conteste pas avoir croisé les deux victimes durant la soirée et avoir été impliqué dans une altercation au sujet du vol d'un téléphone. "Dans la bagarre, il dit avoir voulu se protéger, alors qu'un de ses adversaires tentait de le séparer de l'autre. C'est lorsqu'il a pris la fuite, blessé, qu'il a entendu les individus tomber à l'eau", a précisé son avocat. La décision de la chambre du conseil est attendue ce lundi en fin de journée ou mardi matin