Un individu armé d'un couteau agresse 3 personnes à Dampremy et Charleroi: il est recherché par la police

Un homme armé d'un couteau a agressé trois personnes lundi en fin d'après-midi, vers 18H30, sur la route de Mons à Dampremy et sur la chaussée de Bruxelles à Charleroi, ont indiqué les secours confirmant une information de Sudinfo. Deux personnes ont été blessées et transportées en milieu hospitalier.



L'individu armé d'un couteau a agressé une dame route de Mons à Dampremy (Charleroi, province de Hainaut) pour lui voler son collier et de l'argent. Quelques instants plus tard, le suspect a agressé un homme accompagné de sa fille sur la chaussée de Bruxelles à Charleroi. Selon Sudinfo, l'agresseur a placé le couteau sous la gorge de la victime. L'homme est parvenu à se débattre et à mettre en fuite l'agresseur. Les deux victimes ont été transportées en milieu hospitalier. D'après les secours, la dame est blessée aux mains et au cou. La seconde victime est blessée à l'une des mains.

Plusieurs équipes de la zone de police de Charleroi et du GSA (groupe de surveillance et d'appui) sont actuellement à la recherche du suspect, en fuite, a indiqué Sudinfo.