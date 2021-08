Un parc national dans le sud de l'Italie appelle à l'aide pour lutter contre les incendies

(Belga) Le parc national d'Aspromonte en Calabre, dans le Sud de l'Italie, appelle à nouveau à l'aide afin de lutter contre les incendies de forêt qui ravagent le domaine naturel.

D'après le président du parc, Leo Autelitano, un seul canadair a été envoyé dans la réserve naturelle de Calabre, qui est classée par l'Unesco sous le label de géoparc mondial. Une aide supplémentaire est dès lors nécessaire de toute urgence, a-t-il déclaré. Une carte du système d'information sur les feux de forêts Copernicus de l'Union européenne montre que plusieurs incendies sont en cours dans la réserve naturelle. Le sud de l'Italie est en proie actuellement à plusieurs feux de forêt, alors que les météorologues prévoient une vague de chaleur pour une grande partie du pays aujourd'hui/mardi et mercredi. En Sardaigne et en Sicile, le mercure pourrait monter jusqu'à 45 degrés Celsius. Le risque d'incendies de forêt reste donc élevé en raison de la sécheresse persistante et des vents chauds.