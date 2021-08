Liège: perdu, un wallaby se balade dans les rues de Thimister

Le petit animal a été observé rue Houlteau, à Thimister, en province de Liège. "Flo", un habitant, l'a signalé sur Facebook. "Il semblait perdu et est descendu vers la ferme", écrit-il dans un groupe destiné aux habitants du coin.

Le propriétaire de l'animal n'est pas encore connu. Il est possible que ce soit le wallaby d'un éleveur des environs, qui s'est échappé et perdu dans les rues de la commune. Il y a quelques mois nous vous racontions une histoire similaire à Waimes, à une quarantaine de kilomètres de là. Un wallaby s'était échappé de son enclos, et avait pu être retrouvé sain et sauf.

Si vous croisez le wallaby de Thimister, il est fortement conseillé de ne pas tenter de la capturer par vous-même, au risque de l'effrayer. Il faut contacter les autorités locales, qui feront le nécessaire.