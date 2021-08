Les talibans s'emparent de Faizabad, autre capitale provinciale du nord de l'Afghanistan

Les talibans se sont emparés dans la nuit de la ville de Faizabad, dans l'extrême nord-est de l'Afghanistan, la neuvième capitale provinciale à tomber entre leurs mains en moins d'une semaine, a-t-on appris mercredi auprès d'un député local.



"La nuit dernière, les forces de sécurité qui combattaient les talibans depuis plusieurs jours ont été mises sous forte pression. Elles ont quitté Faizabad et se sont retirées (dans des districts proches). Les talibans ont maintenant pris la ville. Les deux camps ont subi de fortes pertes", a déclaré à l'AFP Zabihullah Attiq, député de la province du Badakhshan, dont Faizabad est la capitale.

Le gouvernement américain s'attend à une chute prochaine de la capitale Kaboul, rapporte mercredi The Washington Post sur base d'informations récoltées auprès de hauts-fonctionnaires suivant le dossier. Selon l'un d'entre eux, Kaboul pourrait être aux mains des talibans d'ici 90 jours. D'autres sources évoquent même une trentaine de jours. Pourtant, en juin encore, l'armée tablait sur une chute de Kaboul d'ici six mois. En dépit de l'avance rapide des insurgés, le président des Etats-Unis Joe Biden a assumé mardi sa décision de retirer les troupes américaines et a appelé les forces gouvernementales à "se battre".