Affaire Delphine Jubillar: la nouvelle compagne du mari "se battra jusqu'au bout pour faire éclater la vérité"

Cédric Jubillar a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin. Sa femme, Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans reste introuvable depuis décembre dernier. Le couple était en instance de divorce. Près de sept mois après la déclaration de la disparition dans la nuit du 15 au 16 décembre, par le mari, les enquêteurs privilégient la thèse criminelle.

Sévérine est la nouvelle compagne de Cédric Jubillar. Cette dernière, qui est convaincue de l'innocence de Cédric Jubillar, se confie dans une interview donnée à un magazine français. "C’est impossible qu’il ait fait une chose pareille", confie-t-elle dans une interview donnée au magazine Femme Actuelle. Elle décrit "une personne adorable". "Le meilleur de tous les hommes que j’ai rencontrés dans ma vie. J’ai entièrement confiance en lui, je sais qu’il est innocent... Je me demande vraiment ce qu’il fait en prison", raconte-t-elle.

Sévérine affirme que depuis son incarcération, Cédric Jubillar reçoit peu de soutien de la part de ses proches. "C’est moi qui lui amène des affaires en prison, sa mère n’a pas voulu y aller. C’est aussi moi qui lui fais des mandats", assure-t-elle à Femme Actuelle.

Il n’a jamais parlé de Delphine au passé

Depuis leur rencontre à la mi-avril, le couple semblait prêt à envisager des projets communs. Pour Séverine, la disparition de Delphine Jubillar n'empêchait pas cette idylle. "Pour lui (Cédric Jubillar ndlr), sa femme n’est pas décédée. Il a continué de la chercher tant qu’il le pouvait parce qu’il était certain qu’elle était toujours vivante. Il pensait même qu’elle était peut-être partie à Madrid avec un autre homme… Mais il n’a jamais parlé de Delphine au passé, il était persuadé qu’elle allait revenir. Après, il faut comprendre aussi qu’au moment de la disparition, il réalise que sa femme a plusieurs amants, ça ne fait jamais plaisir", explique-t-elle au magazine français.

Aujourd'hui, Séverine semble prête à tout pour venir en aide à son compagnon. "Je le soutiens à 100% et je ne lui lâcherai jamais la main. J’ai confiance en lui et je sais que ce n’est pas lui. Je me battrai jusqu’au bout pour faire éclater la vérité et le sortir de là", précise-t-elle.