La Bourse de Paris avance à pas feutrés (+0,24%)

La Bourse de Paris avançait prudemment mercredi dans les premiers échanges (+0,24%), après le succès du passage au Sénat du massif plan américain d'investissements dans les infrastructures, attendant désormais de connaître les derniers chiffres de l'inflation américaine dans l'après-midi.

A 9H15, l'indice CAC 40 prenait 16,50 points à 6.836,71 points. Depuis le début de la semaine, la place parisienne est en phase de flottement.

Comme à Wall Street la veille, les investisseurs apprécient le feu vert d'une large majorité des sénateurs américains pour un programme de 1.200 milliards de dollars (dont 550 milliards de nouvelles dépenses fédérales) voulu par le président Joe Biden afin de moderniser les infrastructures aux Etats-Unis.

L'unique événement du jour concerne les prix à la consommation américaine (CPI) qui seront publiés à 12H30 GMT, et qui pourraient influencer la prochaine intervention de la banque centrale américaine (Fed).

Jusqu'à présent, la Fed soutient que l'inflation est transitoire, un message auquel les marchés adhèrent. L'institution entend conserver pour l'heure une politique accommodante, tant que l'économie et le marché de l'emploi ne se sont pas complètement redressés.

Mais au vu de la reprise économique et de la montée de l'inflation, le marché se prépare à un resserrement monétaire dans le courant de l'année. Nombre d'experts s'attendent à ce que la Fed esquisse un calendrier de l'évolution de sa politique monétaire lors du symposium de Jackson Hole, du 26 au 28 août.

"Un indice CPI plus bas que celui du mois dernier à 5,4% sera un signe de soulagement pour le marché et les décideurs, et pourrait ôter la pression qui pèse sur la Fed. Elle restera néanmoins sur la voie d'une normalisation de sa politique monétaire mais avec moins de pression quant au calendrier", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

A contrario, selon elle, un chiffre plus fort incitera probablement la Fed à une réduction de ses achats d'actifs "cet automne", comme suggéré par plusieurs responsables de la Fed, dont le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren, mardi.

En Allemagne, la hausse des prix à la consommation a été confirmée pour juillet à 3,8%, au plus haut depuis près de 30 ans, où il avait atteint 4,3%, selon l'institut de statistique Destatis.