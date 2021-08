Iran: Raïssi présente un gouvernement conservateur et 100% masculin

(Belga) Le président iranien, Ebémissairesssi, a présenté mercredi son gouvernement devant le Parlement, selon les médias d'Etat, et nommé un conservateur au poste de ministre des Affaires étrangères, alors que des négociations avec les grandes puissances visent à sauver l'accord sur le nucléaire.

Selon une liste publiée par le gouvernement sur Twitter, il s'agit d'une équipe ministérielle à dominante conservatrice, composé uniquement d'hommes, qui doit être officiellement annoncée samedi par le Parlement. Le nouveau chef de la diplomatie, Hossein Amir Abdollahian, est "un diplomate prestigieux de l'axe de la résistance", selon la télévision d'Etat, qui fait ainsi référence aux valeurs conservatrices de M. Amir Abdollahian. Âgé de 56 ans, il est proche de groupes de la région alliés à Téhéran, comme le mouvement libanais du Hezbollah et auteur de plusieurs articles sur la politique étrangère de l'Iran pour le site du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, selon des médias locaux. Il a aussi été l'un des émissaire de l'Iran pour négocier avec des hauts responsables américains sur la situation sécuritaire de l'Irak, au sein d'un comité conjoint basé à Bagdad. M. Raïssi a déclaré "soutenir tout plan diplomatique" permettant la levée de sanctions américaines, rétablies par l'ex-président américain, Donald Trump, qui a sorti unilatéralement les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, en 2018. Ces sanctions, qui avaient été levées un temps grâce à cet accord conclu en 2015 à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances, étranglent l'économie iranienne. Alors que Washington a appelé à la reprise "rapide" des négociations, celles-ci semblent bloquées ces dernières semaines, après six cycles de discussions entre l'Iran et les grandes puissances. Le dernier en date s'est achevé le 20 juin, sans date de reprise en perspective. Outre M. Amir Abdollahian, la liste des nouveaux ministres comprend Javad Owji comme ministre du Pétrole, secteur largement touché par les sanctions américaines. L'ex-ministre du Pétrole, l'amiral Rostam Ghasemi, ancien candidat à la présidentielle, a été nommé ministre des Transports. Le poste de ministre de l'Intérieur revient à Amir Vahidi, tandis que celui du Tourisme est attribué à Ezzatollah Zarghami, tous deux anciens membres des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. (Belga)