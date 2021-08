Noyade à Ostende: un secouriste évoque les dangers des "marées de printemps"

Il est essentiel de rappeler les dangers d’une baignade à la mer, et plus particulièrement à la Mer du Nord, avec les marées souvent fortes (comparé à la Méditerranée.

Bart Van Eechoute, chef des sauveteurs à Middelkerke a confirmé à De Morgen que la mer était en fait calme, et qu'il y avait peu de vent hier. "Mais nous sommes dans une période de marée de printemps. L'ensemble de la masse d'eau se déplace alors parallèlement au littoral, en direction des Pays-Bas. Tout le monde dans le courant se déplace avec lui. Plus on s'enfonce dans la mer, plus le courant est fort", insiste le secouriste.

La marée de printemps était à son maximum jeudi lorsque le jeune de 17 ans a perdu la vie. Le courant pouvait atteindre jusqu'à 4 km/h, ce qui est considérable, note le média flamand.

Le maximum de cette marée particulière est donc passé mais les marrées de printemps durent plusieurs jours. Il faut donc rester prudent. "Les marées de printemps se produisent toujours dans les trois jours qui suivent une nouvelle ou une pleine lune, et se produisent donc tous les quatorze jours", poursuit le secouriste. "La mer est traître, même quand elle semble calme."