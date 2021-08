"Vendredi 13": un jour porte-bonheur ou de malchance? Voici d'où vient cette superstition

Nous sommes le vendredi 13 août, un jour considéré comme porte-bonheur selon certaines croyances ou de malchance pour d’autres. Mais finalement, d’où viennent ces superstitions ?

Pour la personne qui découvre un procès-verbal sur sa voiture ce vendredi, c’est un jour qui commence plutôt mal... "Malheureusement, oui. Il faut mettre le disque bleu ici. S’il n’est pas là, on doit contrôler directement. C’est règlement ! Et c’est 28 euros ici", répond un contrôleur à Andenne.

Jour maudit ou bénit ? Dans cette commune namuroise, tout le monde y croit. "Un loto à 6,25 euros, plus le joker s’il vous plaît", demande une cliente dans la librairie. Elle repart moins riche mais peut-être bientôt millionnaire… "Oh, vendredi 13 ? Je fais du loto. Et si je gagne, c’est pour mes petits-enfants", indique une autre cliente.

Le vendredi 13, le loto double souvent la mise. Nombreux sont donc les clients qui en profitent pour tenter leur chance. "Vendredi 13 ? On essaie, on joue et puis jackpot si possible", nous dit l’une d’entre eux. "Il paraît que ça porte chance. C’est une superstition mais bon, moi j’y crois quand même un petit peu", confie un autre client. Et du côté des libraires, cette tendance semble d’ailleurs se confirme : "Le vendredi 13, les clients jouent un loto en plus ou bien ils risquent dans les billets de loterie. Ils se disent ‘on va toujours risquer’", affirme une librairie.

Une superstition venue en partie des religions

Et pour les autres, le vendredi 13 est-il un jour particulier ? Sur le marché d’Andenne, Jeannine n’en est pas convaincue. "On dit qu’il est gagnant, mais je n’ai jamais rien gagné, alors… S’il y a une échelle, je passe en dessous", dit-elle. "On vit au numéro 13 justement, c’est une nouvelle habitation", précise un monsieur avec sa petite fille.

Mais d’où vient finalement cette superstition ? En partie des religions. Le curé d’Erpent nous livre en tout cas sa version : "Le vendredi, pour la chrétienté, on célèbre un vendredi la mort du Christ. Et en plus, le 13 est combiné avec la mort du Christ trahi par Judas qui, par après, a reçu le numéro 13", explique Bruno Dekrem.

Au sens mathématique, le numéro 13 est nombre premier qui vient rompre l’équilibre du chiffre 12, comme les douze heures du cycle de la journée, les douze mois de l’année, les douze travaux d’Hercule ou encore les douze Dieux grecs.

Pour Alain, le vendredi 13, c’est surtout le jour des pattes de lapin, porte-bonheurs selon lui. "Je peux vous dire que ce matin, nous en avons vendu beaucoup parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont superstitieux. ‘Ah mais aujourd’hui, nous mangeons nos cuisses de lapin. Nous sommes vendredi 13’ m’ont dit certains clients", raconte Alain Hosselet, un marchand de volailles sur le marché d’Andenne.

Alors jour de chance ou de malheur ? Il ne vous reste plus qu’à croiser les doigts…