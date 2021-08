Rappel d’une catastrophe sans précédent: "On est en vie, tous les voisins n’ont pas eu cette chance"

Le 14 juillet, la Hoëgne est en furie. Il pleut depuis des jours et dans les rues de Theux, l’eau atteint déjà plus d’un mètre de haut. L’alerte rouge est déclenchée sans phase de pré-alerte. L’armée est appelée en renfort.

Dans l’après-midi, plusieurs communes liégeoises comme Chaudfontaine évacuent les riverains exposés à la montée de la Vesdre, qui trouvent refuge sur les hauteurs.

Le 15 juillet, il pleut toujours. A Pepinster, une dizaine de maisons s’effondrent face à la puissance du courant. Des habitants se réfugient sur les toits en attendant l’arrivée des secours dans cette zone désormais difficilement accessible. C’est à Liège que la Vesdre se jette dans l’Ourthe et que l’Ourthe rejoint la Meuse. Les barrages peinent à absorber l’eau. Redoutant l’inondation du centre-ville, les autorités font évacuer les riverains du fleuve. Des bateaux et péniches couleront.

Le 16 juillet, une partie du Brabant wallon est également sous eau, comme à Wavre où la Dyle est sortie de son lit. Le parc d’attraction de Walibi est totalement inondé. A Pepinster, il cesse de pleuvoir et la décrue révèle l’ampleur des dégâts. Place au nettoyage dans une ville dévastée où les montages de déchets s’accumulent.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont enfilé leurs bottes pour rendre visite aux sinistrés et témoignent leur soutien aux riverains en larmes.

Le 17 juillet, le Premier ministre et la présidente de la Commission européenne se rendent à Rochefort, où la Lesse et ses affluents ont aussi débordé, emportant deux maisons. Car la province de Namur n’a pas été épargnée non plus.

En province de Liège, on déplore une trentaine de morts et redoute de nombreux disparus. « Face aux débris de sa maison effondrée, une habitante de Pepinster craque. "On était sur ce toit pendant des heures. Mais on est en vie. Tous les voisins n’ont pas eu cette chance-là."

Le 18 juillet, le bilan fait état de 41 morts. Les dégâts pourraient se chiffrer en milliards d’euros. Des inondations sans précédent qui ont également suscité un élan de générosité venu des quatre coins du pays.