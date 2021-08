Washington exhorte le président tunisien à revenir sur la voie démocratique

(Belga) Un haut responsable américain a rencontré vendredi à Tunis le président Kais Saied, pour l'exhorter à nommer de façon urgente un nouveau Premier ministre et à remettre son pays sur les rails d'une démocratie parlementaire, a fait savoir dans un communiqué la Maison Blanche.

Jon Finer, adjoint du conseiller à la Sécurité nationale Jake Sullivan, a transmis un message de Joe Biden au président Saied, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs. Ce message "exhorte à un retour rapide de la Tunisie sur la voie de la démocratie parlementaire". M. Finer a par ailleurs insisté sur "le besoin urgent de nommer un Premier ministre désigné qui formerait un gouvernement compétent capable de s'attaquer aux crises économique et sanitaire actuelles en Tunisie". M. Saied a instauré le 25 juillet un régime d'exception et a suspendu le Parlement, en affirmant vouloir "sauver" son petit pays du Maghreb, rongé par des mois de blocages politiques et un nouveau pic meurtrier de Covid-19. Mais, presque trois semaines après, le retour à un fonctionnement normal des institutions se fait attendre et la communauté internationale s'inquiète d'une possible dérive autoritaire durable du président.