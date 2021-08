Elisa surprise après son appel aux dons sur "RTL tous solidaires" pour aider les sinistrés des inondations: "C'était extraordinaire"

Il y a un mois, RTL créait une page Facebook pour venir en aide aux sinistrés des inondations. RTL Solidarité Inondations compte aujourd’hui plus de 55.000 membres. Deux d’entre eux se sont confiés sur l’aide qu’ils ont apportée suite à ce terrible événement qui a touché de nombreux Belges.

Depuis un mois, de nombreux appels aux dons sont publiés sur cette page… notamment celui d’Elisa. Le 16 juillet, elle annonce rechercher des vêtements et des produits d’hygiène pour les sinistrés. Elle se souvient avoir été surprise des dons récoltés.

"Je ne m'attendais pas à autant de réponses et, en plus, à autant de sacs par personne. J'avais prévu de faire une récolte sur Berchem et ensuite d'aller dans les autres communes. Le problème est que rien que sur Berchem, j'avais rempli les deux voitures. C'était extraordinaire de voir le nombre de personnes présentes et le nombre de sacs par personne", raconte-t-elle.

Avec son compagnon et sa cousine, ils se sont rendus à Theux pour distribuer les dons.

"On avait l'impression d'apporter de l'or. Les gens étaient super contents. Une dame m'a raconté son histoire et s'est mise à pleurer. La deuxième aussi. Etant hypersensible, j'ai pleuré avec. C'était très émouvant", ajoute Elisa.

Les animaux n’ont pas été oubliés dans cet élan de solidarité. Avec son asbl, Stéphanie a déjà récolté 200kg de nourriture, des paniers, des sacs de litière et autres accessoires… La semaine prochaine, tout cela sera distribué dans quatre communes liégeoises.

"Pour les personnes isolées et les personnes âgées, l'animal est un peu un membre de la famille. Il est important de leur apporter un peu de réconfort. Savoir que tout est ok pour leur animal, ça les rassure. Ils sont parfois plus inquiets pour leurs animaux que pour eux-mêmes", indique Stéphanie Ferry, présidente de l’asbl Centre d’activités de la Hayette

RTL Solidarité Inondations compte aujourd’hui plus de 55.000 membres… et montre une Belgique unie autour de ceux qui ont tout perdu, excepté leur sourire.