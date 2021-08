Incendies en Europe - Grèce: des villageois évacués en raison d'un nouveau feu de forêt sur l'île d'Eubée

(Belga) Les pompiers grecs combattaient samedi un nouveau feu de forêt attisé par des vents forts sur l'île d'Eubée. L'incendie, localisé dans la partie méridionale de la deuxième plus grande île grecque, se rapprochait du village de Mesoxoria dont les habitants ont été appelés à évacuer ainsi que des forêts environnantes, selon les hommes du feu.

Quatre avions, deux hélicoptères et les membres de 15 sections de lutte contre les incendies ont été déployés pour maîtriser l'incendie, selon les pompiers. Les incendies qui ont ravagé l'île d'Eubée au cours des 12 derniers jours ont déjà détruit 50.000 hectares. Des centaines de pompiers restaient par ailleurs mobilisés à travers la Grèce même si les incendies de forêt qui ont dévasté le pays ces dernières semaines étaient sous contrôle et en grande partie éteints. Le risque d'incendies demeure en effet "élevé" voire "très élevé", selon la Protection civile grecque, notant que les vents forts pouvaient transformer une petite flamme en feu de forêt majeur. Selon les pompiers, 51 incendies de forêt se sont ainsi déclarés entre vendredi et samedi matin. Les régions déjà sérieusement affectées situées du nord de la capitale Athènes, de l'île d'Eubée et du Péloponnèse sont particulièrement concernées et sont également surveillées depuis les airs, ont ajouté les pompiers. (Belga)