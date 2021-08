Coronavirus - RDC: réception d'un lot de vaccins après 35 jours de rupture de stock

(Belga) Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réceptionné un lot de plus de 50.000 doses de vaccin anti-Covid AstraZeneca offerts par la Grande-Bretagne, après 35 jours de rupture de stock, a indiqué samedi le ministère congolais de la Santé.

"La République démocratique du Congo vient de bénéficier d'un lot de plus de 50.000 doses du vaccin AstraZeneca. Cela dans le cadre de la facilité du mécanisme Covax. Ce lot (...) est offert par le gouvernement de la Grande-Bretagne", fait savoir le ministère. "Ce lot de vaccins servira à administrer la seconde dose à la majorité des personnes ayant déjà reçu la première dans le cadre de la vaccination lancée le 19 avril 2021", selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé reçu samedi. Dans cet immense pays de près de 90 millions d'habitants, seules 81.910 personnes avaient été vaccinées dans 13 des 26 provinces au 10 juillet, date de péremption du dernier lot disponible de plus de 300.000 vaccins AstraZeneca, le seul utilisé en RDC. Parmi elles, 4.260 ont reçu la deuxième dose, mais 77.650 personnes l'attendent. Deux autres lots avaient périmé fin juin. Par ailleurs, le nombre des malades et la létalité ayant sensiblement baissé, le couvre feu est allégé (23h-4h au lieu de 22h-5h), selon un communiqué de la présidence congolaise. Les bars, boîtes de nuit et les salles de fête sont autorisées à fonctionner avant l'heure du couvre-feu, dans le respect des mesures barrières, "particulièrement le lavage des mains et le port des masques", indique le document. Début juin, les autorités congolaises avaient déclaré une troisième vague de Covid-19 dans le pays caractérisée par une augmentation "exponentielle" des cas de contamination aux variants indien (Delta) et sud-africain (Beta). Depuis le début de l'épidémie le 10 mars 2020, la RDC a recensé 53.136 cas de Covid-19, dont 1.050 décès, selon les chiffres du ministère congolais de la Santé.