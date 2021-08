Un jeune homme mortellement poignardé lors d'une bagarre à Soignies: "On a entendu des cris"

Un meurtre s'est déroulé durant la nuit de samedi à dimanche à Soignies. Un jeune homme né en 1997 a été poignardé mortellement lors d'une bagarre. Le suspect, né en 2002, a été privé de liberté. Une autopsie a eu lieu ce matin, selon des informations du parquet de Mons.

Les faits auraient eu lieu sur la Place Van Zeeland à Soignies. Leslie, une habitante de Soignies se trouvait sur place au moment du drame. "On était chez des amis. On a entendu des cris sur la place. On est sortis pour voir ce qui se passait. Des combis de police sont arrivés avec de ambulances. On a rencontré des jeunes en pleurs. On nous a dit qu'un jeune d'une vingtaine d'années s'était fait poignarder", se souvient-elle. Avant d'ajouter: "On a rencontré un homme qui a donné les premiers secours à la victime. Il est très traumatisé car il n'a pas pu le sauver".