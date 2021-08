Spa-Francorchamps rend hommage à Nathalie Maillet

L'ensemble du personnel du Circuit de Spa-Francorchamps a présenté dimanche ses "plus sincères condoléances" à la famille et aux proches de Nathalie Maillet, dont le corps a été retrouvé dimanche matin à Gouvy, en province de Luxembourg.

"C'est avec une immense tristesse que les équipes du Circuit de Spa-Francorchamps ont pris connaissance du décès de Nathalie Maillet", peut-on lire dans le communiqué publié dimanche. "Le Circuit mais aussi la course automobile, perdent aujourd'hui une femme passionnée, forte de ses convictions avec le regard toujours porté vers le futur". "Nous perdons aujourd'hui une très grande dame, une amoureuse et passionnée des sports moteurs, une vraie meneuse qui va beaucoup nous manquer. Nathalie était devenue le visage du circuit, elle incarnait cette passion pour la course que nous partageons tous", a pour sa part déclaré Melchior Wathelet, le Président du Conseil d'Administration du Circuit de Spa-Francorchamps.

Le communiqué présente une brève biographie de Nathalie Maillet:

Nathalie Maillet a grandi sur les circuits avec une famille de pilotes. A 12 ans, elle souhaitait faire du karting mais les budgets n’ont pas suivi. Après ses études d’architecture à l’Université de Londres, en Angleterre, à 33 ans, elle s’est inscrite à l'école de pilotage. Elle a remporté sa première Fun Cup en 2006 et été vice-championne de la Roadster Cup la même année, suivi ensuite de plusieurs podiums.

Pendant ce temps, elle a entamé une brillante carrière d'architecte et ouvert son cabinet d’architecture spe´cialise´ dans l’e´co-Architecture. Elle a également notamment co- organise´ les Finales Nascar Whelen Euro Series – American Festival ou encore la Team Nascar WES Compe´tition Internationale Circuit. Nathalie Maillet a été nommée CEO du Circuit de Spa-Francorchamps en juin 2016 et a insufflé une nouvelle dynamique à ce Circuit désormais centenaire mais qu’elle a résolument emmené vers le futur.