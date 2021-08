Découvrir les grandes villes belges AUTREMENT cet été: 4 lieux de Namur à visiter en une journée

Place à notre série dédiée à la découverte de nos villes. Ce dimanche, nous vous emmenons à Namur, la capitale wallonne. Au menu: dégustation de produits locaux, balade originale et visite des galeries souterraines de la citadelle.

Pour commencer cette découverte de la capitale wallonne, nous vous emmenons sur les hauteurs. La Citadelle, c'est bien évidemment un incontournable. Pour la parcourir, nous vous proposons de rencontrer Richard. Il pilote un engin un peu particulier.

LA CITADELLE DE NAMUR

Richard conduit le Tuk-Tuk de Namur, un véhicule qui vient de Toscane et qui permet de découvrir la Citadelle lors d'un tour d'une trentaine de minutes. D'abord, ils nous fait découvrir le Château des Comtes. De ce château, il reste aujourd'hui plusieurs tours. L'une d'entre elles abritait les archives. La Citadelle a été assiégée à 22 reprises au fil des siècles. Un site de défense dont l'origine remonte aux années 900. "Dans le temps, il y avait une colline, la colline du Champeau. On sait déjà qu'à l'époque romaine, elle avait un rôle défensif. C'est sur cette colline que dans les années 900, le premier comte va s'installer. Petit à petit, tout ça va se fortifier, époque après époque", explique Richard Dessart, guide touristique.

Le Tuk-Tuk vit sa toute première saison avec une centaine de personnes à bord chaque semaine.

LES GRANDS SOUTERRAINS

Notre périple se poursuit plusieurs mètres sous terre, dans les souterrains de la Citadelle de Namur. Un réseau de couloirs de plusieurs kilomètres, creusés dans la terre et dans la roche par de la main-d'œuvre locale à partir du 16ème siècle. "À l'époque, pour creuser ne serait-ce que 2,5 km de galerie, ils mettaient jusqu'à 6 ans", affirme Maxime Lekenne, guide touristique.

Zone de défense, les galeries ont vu défiler des soldats aux multiples nationalités.

LE CENTRE-VILLE ET SES VIEUX QUARTIERS

Après cette visite souterraine, nous vivons un instant suspendu dans les airs, dans le téléphérique qui nous emmène dans le centre-ville et ses vieux quartiers.

Margaux Voglet, guide touristique à l'Office du Tourisme de Namur, nous explique comment la cité s'est développée et protégée dès le 10ème siècle. "On a construit un premier mur d'enceintes. Ensuite, la ville grandit et on a construit un deuxième mur d'enceintes. C'est vraiment ça que la ville se développe successivement. La population grandit et on est obligés de remettre un mur d'enceintes un peu plus loin."

LE BEFFROI

Le Beffroi a été témoin de cette évolution. Avec ses 20 mètres de hauteur, il est le vestige d'un mur d'enceintes. "Il servait à faire sonner les cloches pour prévenir les habitants que les murs de la ville allaient se refermer et qu'il fallait rentrer à l'intérieur pour être protégés des dangers. Ou alors pour prévenir qu'un événement allait se produire, par exemple, un condamné à mort qui allait être exécuté."

L'AVISANCE ET LA HOUPPE

Pour poursuivre cette journée, nous testons deux produits de bouche namurois. D'abord, l'avisance, un mélange de poitrine de porc, de viande fumée et d'épice enveloppé dans une pâte feuilletée.

Ensuite, la Houppe. "On est sur une bière avec du caractère", confie Xavier Delvaux, cofondateur de la Brasserie de la Houppe. La Houppe, c'est le fruit de 5 associés qui brassent en un an 4.500 hectolitres de bière.