Championnats de Belgique de beachvolley - Koekelkoren et Van Walle sacrés chez les messieurs, Van den Vonder et Cools chez les dames

Dries Koekelkoren et Tom van Walle ont remporté le titre de champion de Belgique de beachvolley lors des championnats de Belgique de beachvolley dimanche à Bruxelles. Chez les dames, Lisa Van den Vonder et Sarah Cools ont remporté les lauriers nationaux.

En finale, Koekelkoren et Van Walle se sont imposés deux sets à un (21-17, 20-22, 15-8) contre Bob Douwen et Joppe Paulides pour remporter le titre national. Van den Vonder et Cools se sont elles imposées deux sets à zéro (21-9, 21-18) contre Nina Coolman et Hanne Thys.