Météo - La pluie fait son retour lundi

(Belga) L'IRM prévoit lundi une nébulosité abondante avec des pluies faibles à parfois modérées qui transiteront sur le pays depuis l'ouest. Dans l'après­-midi, il s'agira plutôt d'averses avec des éclaircies. Les maxima oscilleront entre 14 degrés en haute Ardenne, 17 ou 18 degrés dans le centre et 19 degrés dans l'extrême sud du pays. Le vent s'orientera au nord­-ouest et sera modéré, voire parfois assez fort.

Cette nuit, le temps deviendra sec sur toutes les régions et de larges éclaircies se développeront à partir du nord. En fin de nuit, une ondée sera possible à la Côte. Les minima seront compris entre 6 degrés dans certaines vallées ardennaises et 14 à la Côte. (Belga)