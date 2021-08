Vaccination obligatoire en Grèce: dix employés d'une maison de retraite suspendus

(Belga) Dix employés d'une maison de retraite de Volos, en Grèce, ont été suspendus lundi pour avoir refusé d'être vaccinés contre le coronavirus, au premier jour de l'entrée en vigueur de la loi grecque qui rend la vaccination obligatoire dans ces établissements.

Face à la propagation du variant Delta, la Grèce a rendu la vaccination obligatoire pour tous les soignants et tous les personnels des maisons accueillant des personnes âgées ou handicapées. Aux termes de la loi, les employés de ces établissements devaient être vaccinés au plus tard lundi, faute de quoi ils seraient "mis en arrêt de travail temporaire". C'est le cas de dix employés d'une maison de retraite de Volos, dans le centre du pays, dont cinq soignants et cinq administratifs ont été suspendus lundi "pour une durée indéterminée", a indiqué le directeur de l'établissement Pavlos Panos, aux médias locaux. Les personnels soignants des hôpitaux publics et cliniques privées ont quant à eux jusqu'au 1er septembre pour se soumettre à l'obligation de vaccination, selon le même texte de loi. Des peines d'amende sont également prévues en cas d'infraction. A Volos, où trois résidents de la maison de retraite ont été testés positifs au coronavirus, une manifestation de protestation contre la suspension des dix employés, avec arrêt de travail, est prévue lundi soir. (Belga)