La renouée du Japon, un plante très invasive, fait des ravages dans les zones inondées: comment s'en débarrasser?

Sans les parcs et les jardins qui ont été inondées, la première plante qui a repoussé est une plante malheureusement invasive. La renouée du Japon se propage et inquiète les autorités communales parce que son expansion comporte des risques environnementaux.

La renouée du Japon dégage des toxines qui empêche les autres plantes de pousser. Le long des cours d'eau, en de nombreux endroits, elle a déjà pris toute la place. Elle résiste aux herbicides et lorsqu'elle atteint sa taille adulte, elle est très difficile à arracher.

Dans un parc où les pelouses sont recouvertes d'alluvion amenée par la crue, la renouée est déjà en train de coloniser l'endroit.

"Il faudra enlever toutes les plants de renouée du Japon qui ont tendance à pousser aujourd'hui et empêcher qu'elle ne prolifère. C'est une plante qui pousse très très vite, quatre à cinq centimètres par jour, jusqu'à atteindre la hauteur de 3-4 mètres", explique Daniel Bacquelaine, bourgmestre de Chaudfontaine.

Pour tous les espaces verts et les jardins qui ont été recouverts par l'eau lors des inondations, le risque d'une invasion de la renouée est très important. Elle se propage par ses rhizomes, ses racines. Un seul morceau arraché par le courant suffit à relancer une nouvelle plante.

"Si vous avez ça dans votre jardin, parfois vous pouvez ne voir que la plante qui dépasse, si vous tirez et que vous n'avez qu'un tout petit morceau de racines, il y a probablement un plus gros morceau en-dessous. Et donc, pour ne pas travailler pour rien, il faut essayer de gratter un petit peu dans le sol pour retrouver le gros fragments de rhizomes et s'en débarrasser complètement", explique Esther Zaeytydt, éco-conseillère à la commune de Chaudfontaine.



Attention si vous enlevez des jeunes pousses ou des racines, il ne faut pas les jeter n'importe où.

"Surtout pas jeter ça sur un compost ou dans une zone du jardin dédié aux déchets végétaux puisque ça va être le départ d'un nouveau massif. Il faut soit les faire sécher dans un endroit où on est sûr qu'elle ne pourra pas reprendre, donc sur du béton (pas de la terre en tout cas), ou alors la mettre dans un contenant hermétique où elle va pourrir", ajoute l'éco conseillère.

La renouée du Japon est considéré comme invasive en Wallonie depuis 2013 et aucun moyen de lutte complètement efficace n'a jusqu'ici été trouvé.