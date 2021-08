Bureaux, tables, armoires,...: le SPF Finances offre des biens aux victimes des inondations

Le SPF Finances a décidé d'offrir aux communes touchées par les inondations des biens qui devraient normalement être vendus aux enchères via son "Finshop". C'est ce que le service public a indiqué lundi.



Le SPF Finances offre des membres de bureau aux administrations communales touchées par les intempéries de mi-juillet. Il s'agit de bureaux, de tables, de chaises, armoires et blocs à tiroirs. La Protection civile amènera ces biens dans les administrations. Dans un second temps, les Finances comptent également fournir des appareils ménagers aux personnes sinistrées via un centre qui doit y être dédié. Selon le porte-parole du service public fédéral Francis Adyns, cela devrait débuter dans le courant du mois d'août. Tous ces articles devraient normalement être mis en vente par les Finshops du SPF Finances. Ces lieux de vente reçoivent les biens qui ont été saisis ou confisqués par la justice, notamment, ainsi que les biens publics qui ne sont plus utilisés.