En Belgique depuis 24 ans, une famille d'origine afghane livre ses peurs et inquiétudes face à la prise de pouvoir des talibans (vidéo)

L'Afghanistan est désormais aux mains des talibans depuis ce dimanche. Des images saisissantes nous sont parvenus du pays, avec des milliers de civils tentant de prendre la fuite. Notre équipe a rencontré une famille d'origine afghane qui vit à Bruxelles depuis 24 ans. Certains membres de leur famille sont toujours en Afghanistan. Ils expliquent avoir peur et se faire du soucis pour eux.

C’est une grande tristesse qui touche aujourd’hui Mohammad et sa famille. Plusieurs d’entre eux étaient encore en vacances en Afghanistan il y a une semaine, comme le montre des photos et vidéos prise à Kaboul. Malgré le calme apparemment de ces moments, l’inquiétude était déjà présente.



Photo prise à Kaboul par l'un des membres de la famille de Mohammad © RTL INFO

L'un des fils de Mohammad explique cette escalade des talibans dont lui et sa famille et des millions d'afghans ont été témoin: "On voyait comment la situation évoluait. D'abord il y avait un peu d'espoir puis après on voyait que l'armée lâchait...", pointe Mobin Hotak, l'un des fils de Mohammad âgé de 17 ans. "Moi je suis né ici (ndlr, en Belgique) mais mes parents nous ont toujours raconté des histoires sur notre pays et de le voir dans une destruction totale, ça nous fait mal au coeur", a ajouté l'adolescent.

Mon cousin m'a dit qu'un de ses collègues de travail s'est fait assassiné

Des membres de leur famille en Afghanistan obligés de se cacher

Mohammad est arrivé en Belgique en 1997. Il prend régulièrement des nouvelles des membres de leur famille qui vivent encore sur place. A Kaboul, ils sont désormais obligé de se cacher et d’attendre l’évolution de la situation...



Mohammad et sa famille réunit chez eux © RTL INFO

Ahmad a eu un de ses cousins en ligne ce matin. "C'est vraiment le chaos total! J'ai de la famille qui travaille mais pour le moment ils attendent" et ne savent pas s'ils peuvent travailler de nouveau, explique Ahmad Fardin Hotak, l'un des membres de la famille. "Mon cousin m'a dit qu'un de ses collègues de travail s'est fait assassiné soit par les talibans soit par des voleurs on ne sait pas", a-t-il ajouté.

Une tante est restée bloquée en Afghanistan, la famille inquiète car "les femmes ne peuvent plus sortir"

Mitra a 21 ans, c’est une future sage-femme et elle est particulièrement inquiète pour ses cousines. "Avant, les femmes pouvaient aller à l'école et au travail aussi. Mais maintenant, tout le monde est enfermé dans leur maison, les femmes ne peuvent plus sortir... Donc je m'inquiète beaucoup oui", confie Mitra Hotak à nos journalistes.

Une tante de la famille qui avait prolonger son séjour la semaine dernière est désormais coincé sur place. Ses proches espère qu’elle sera rapidement évacuée.