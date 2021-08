Près de 50.000 véhicules seront déclassés suite aux inondations: que vont-ils devenir?

Selon les premières estimations, près de 50.000 véhicules seront déclassés suite aux intempéries du mois de juillet. C'est du jamais vu. Mais que deviennent ces voitures?

Depuis un mois, Bernard récupère des véhicules inondés. Il a effectué près de 2000 dépannages. Une situation exceptionnelle

"Sur le site de Wandre, on en a plus ou moins 400. On a dû louer deux autres sites: un à Grivegnée et un à Chênée pour pouvoir stoker tous ces véhicules qui ont été amenés par les assurances et la police", explique Bernard Hermans, un dépanneur.

Certaines sont toujours remplies d’eau. D’autres recouvertes de terre et de gravas. Pourtant, des marchands viennent les récupérer. "J'ai des listes qui arrivent au fur et à mesure. Les gens envoient des mails ou téléphonent et nous donnent la liste des véhicules à préparer. On choisit alors un jour avec eux", indique Bernard Hermans.

Plus de 50.000 voitures ont été sinistrés lors des crues. Du jamais vu ! Ici contrairement aux apparences, cette voiture a été inondée (voir photo ci-dessous). "Quand on la regarde, on ne voit pas de traces de boue ou d'eau. Mais si on va plus loin, en-dessous des tapis, on voit qu'il y a eu de l'eau", précise le garagiste Jean-Luc Someville.





Habituellement, si l’eau atteint la mi-portière, les assurances déclassent la voiture. "S'il y a des problèmes par après qui sont liés aux inondations, on risque de les réattaquer et de demander des réparations ultérieures, qui finiront pas avoir une valeur qui est trop par rapport à la valeur du véhicule", ajoute Jean-Luc Someville.

Les voitures modernes sont remplies d’électroniques. Même si, le véhicule semble intact, il arrive que les problèmes techniques arrivent par la suite.

Une fois déclassée, ces voitures seront vendues aux enchères (Prix de 50 à 15.000 €). Elles sont rachetées par des grossistes et envoyés à l’étranger.