France: plus de 1.000 hectares parcourus par un violent incendie dans le Var

"Plus de 1.000 hectares ont été parcourus, mais il est encore trop tôt pour évaluer la surface réellement brûlée", a précisé à l'AFP la commandante Delphine Vienco, des pompiers du Var, lundi soir. Face à ce sinistre, déclenché vers 17h45 au niveau de l'aire d'autoroute des Sigues sur l'A57, à une centaine de kilomètres au nord-est de Toulon, 430 pompiers ont déjà été mobilisés lundi, assistés d'une dizaine d'avions, trois hélicoptères bombardiers d'eau et le Dragon 83 de la Sécurité civile. Selon la Préfecture du Var, une colonne de 240 autres pompiers devrait les rejoindre mardi, en provenance du Gard, des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône. Face aux flammes, qui ont parcouru quelque 12 kms selon un dernier tweet des pompiers du Var, soit 1.200 hectares au total, quatre routes départementales ont été fermées lundi soir. Toujours attisé par un violent mistral à la tombée de la nuit, alors que les avions et hélicoptères devaient interrompre leurs rotations, cet incendie est l'un des plus importants à avoir frappé la région cet été et pourrait s'avérer aussi destructeur que celui qui a touché la montagne d'Alaric dans l'Aude fin juillet. Plus important incendie de l'été en France, celui-ci avait ravagé quelque 850 hectares au total selon le dernier bilan. Le mistral arrivé sur la Provence lundi a nourri plusieurs autres feux dans la journée, aux portes de Marseille notamment, à l'entrée du parc national des Calanques, ou dans le Var encore, vers la presqu'île de Giens. Ces deux incendies ont par contre été fixés. (Belga)