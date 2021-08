Depuis le début de l'été, 182 PV pour défaut de remplissage du Passenger Locator Form

(Belga) Depuis le début des vacances d'été, la police fédérale a contrôlé 690.441 voyageurs entrants sur le territoire belge pour vérifier s'ils avaient rempli le Passenger Locator Form (PLF). En tout, 182 procès-verbaux ont été dressés pour non remplissage de ce formulaire. C'est ce qu'indique la police fédérale dans un communiqué.

La majorité des contrôles ont eu lieu dans les aéroports (614.547 passagers), où les dispositifs de contrôle sont standardisés, mais des contrôles quotidiens ont également été organisés dans les trains internationaux (68.742 passagers) et sur la route (7.152 passagers). En plus des 182 procès-verbaux pour PLF non remplis, 27 PV ont été dressés concernant des entreprises de transport qui n'ont pas respecté leur obligation de contrôler les formulaires PLF. Rien que le week-end dernier, la police fédérale a contrôlé 46.799 personnes qui entraient sur le territoire belge. Vingt-quatre d'entre elles n'étaient pas en règle et ont reçu un procès verbal. La police a contrôlé 43.959 personnes dans les aéroports belges, 2.341 passagers de trains internationaux et 935 personnes sur les autoroutes. Le Passenger Locator Form est un document à remplir par les voyageurs (belges ou étrangers) qui entrent sur le territoire. Il a été instauré dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. (Belga)