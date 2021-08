Les talibans ne pourront pas compter sur Facebook pour communiquer

Facebook va bloquer tous les messages des talibans ainsi que les marques de soutien éventuelles adressées au groupe qui a récemment repris le pouvoir en Afghanistan. Facebook considère les talibans comme une organisation terroriste, a rappelé mardi un porte-parole du média social à la BBC.

Une équipe spécialisée composée d'experts afghans a été mise sur pied par l'entreprise américaine afin de scruter la toile et y déceler les messages suspects, et éventuellement les supprimer. Ces experts connaissent la situation sur place et parlent les langues du pays. WhatsApp et Instagram, filiales de Facebook, vont également bannir ce type de messages. Les talibans ont largement utilisé les médias sociaux par le passé.

Aujourd'hui, les sociétés de médias sociaux doivent évaluer ce qu'elles comptent faire avec ces messages et les talibans en général, à la suite de la prise de Kaboul dimanche soir. "Les talibans sont considérés comme une organisation terroriste par la législation américaine et nous les excluons de nos services en vertu de notre politique 'organisations terroristes'. Cela signifie que nous allons supprimer tous les comptes créés au nom des talibans et interdire tous les contenus qui les soutiennent", a précisé le porte-parole de Facebook.

Twitter également a souligné qu'il n'autoriserait aucun contenu qui fait l'apologie du terrorisme ou de violences à l'égard de citoyens. Mais les talibans ont jusqu'à présent bien utilisé le réseau social pour rendre compte de leur progression dans le pays, indique la BBC.