Coronavirus: les clients de Brussels Airlines peuvent télécharger leurs documents corona à domicile

Les passagers de Brussels Airlines peuvent éviter de faire la file a l'aéroport pour faire contrôler leurs documents sanitaires comme le certificat de vaccination ou une preuve de test. Ils peuvent télécharger ces documents de chez eux dès mercredi et les faire approuver.



La compagnie aérienne a testé cette procédure pour les vols vers/en provenance de l'Espagne depuis le 11 août. Elle offre aujourd'hui ce service à ses clients qui se rendent en France, en Italie, en Grèce, au Portugal et en Espagne. Les clients admissibles à la vérification des documents à domicile recevront un courriel dans lequel il leur sera demandé de télécharger leurs documents. Si les documents sont approuvés, le passager reçoit un courriel de confirmation et peut s'enregistrer en ligne. "Les contrôles de documents effectués actuellement dans les différents aéroports entraînent une complexité énorme tant pour les clients que pour le personnel des compagnies aériennes", explique Brussels Airlines, qui espère ainsi éviter les longues files aux comptoirs d'enregistrement.