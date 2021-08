Un jeune homme avait perdu la vie lors d'une bagarre à Soignies: un individu inculpé pour meurtre et placé sous mandat d'arrêt

Un individu a été inculpé pour meurtre et placé sous mandat d'arrêt dans le cadre d'une bagarre mortelle qui s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche à Soignies (province de Hainaut). Un jeune homme avait perdu la vie dans la violente dispute .



Un suspect ayant participé à la querelle avait initialement été privé de liberté. Le ministère public avait indiqué dimanche que l'individu avait déclaré avoir voulu se défendre. Le parquet de Mons a précisé mardi que la juge d'Instruction a inculpé le suspect de meurtre et l'a placé sous mandat d'arrêt. L'enquête suit son cours pour vérifier le scénario donné par le suspect, qui a indiqué avoir voulu se défendre avec un couteau. Les enquêteurs procèdent actuellement à l'analyse des faits via des images et des témoignages.