Coronavirus - Air France ne transporte plus de passagers entre Kinshasa et Brazzaville

(Belga) Les vols de la compagnie AirFrance entre Paris, Kinshasa et Brazzaville n'embarquent désormais plus de passagers entre les capitales des deux Congo, à la demande des autorités du Congo-Brazzaville qui craignent un regain de contaminations au Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de la compagnie.

Le 26 juillet dernier, les autorités du Congo-Brazzaville avaient signifié aux responsables d'Air France qu'elles ne souhaitaient plus que les vols de la compagnie au départ et à destination de leur pays fassent escale à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), où circule le variant Delta du Covid-19. Les deux capitales sont géographiquement les plus proches au monde, séparées seulement par la largeur du fleuve Congo. Air France a donc "adapté sa desserte de Brazzaville et Kinshasa", a indiqué à Paris un porte-parole de la compagnie. À partir de ce mardi, les vols assurant la liaison Paris-Brazzaville-Kinshasa-Paris transportent des clients uniquement entre Paris et Brazzaville, "puis effectuent sans passagers la liaison entre Brazzaville et Kinshasa, où ils embarquent des clients à destination de Paris", a-t-il précisé. Le même dispositif est appliqué sur les vols assurant la boucle dans le sens inverse. "Les passagers concernés sont avisés individuellement et peuvent demander s'ils le souhaitent le report ou l'annulation de leur voyage, dans le cadre des mesures commerciales en vigueur", a encore indiqué le porte-parole. Certains passagers étaient toutefois passés mardi au travers du système d'information et se sont présentés à l'aéroport de Kinshasa, d'où ils n'ont pas pu embarquer pour Paris sur un vol qui devait initialement faire escale à Brazzaville, a-t-on appris auprès de l'un d'eux. "C'est une mesure temporaire", a souligné à Kinshasa une source au sein de la compagnie. La RDC est en zone rouge, le Congo-Brazzaville en zone orange, quand la RDC sortira de la zone rouge elle ne se justifiera plus, a indiqué cette source. Début juin, les autorités du Congo-Kinshasa avaient déclaré une troisième vague de Covid-19 dans le pays, caractérisée par une augmentation "exponentielle" des cas de contamination aux variants Delta et Beta. Mais en fin de semaine dernière, constatant une baisse du nombre de malades et de la létalité, le gouvernement a allégé le couvre-feu et autorisé la réouverture des bars, boîtes de nuit et salles des fêtes. (Belga)