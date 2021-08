Météo - Pas plus de 20 degrés ce mercredi

(Belga) Le temps restera très nuageux à couvert avec de faibles pluies ou de la bruine par intermittence ce mercredi, selon les prévisions de l'IRM. En fin de journée, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest. La possibilité d'apercevoir des éclaircies restera limitée. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent restera modéré de secteur ouest.

Ce soir, des périodes plus sèches sont attendues avec quelques éclaircies. En cours de nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et pourra engendrer un peu de pluie ou de bruine. Les minima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés au littoral. (Belga)