Coronavirus - Près de 2.000 nouveaux cas chaque jour

(Belga) Entre le 8 et le 14 août, 1.916 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 9% par rapport à la semaine précédente, selon le rapport épidémiologique de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin. Quelque 50.700 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité situé à 4,2% (+0,4%).

Entre le 11 et le 17 août, les hôpitaux belges ont enregistré en moyenne 57,4 admissions par jour de patients souffrant du Covid-19. Il s'agit d'une hausse de 21% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 567 personnes sont hospitalisées en raison d'une infection au coronavirus (+22% sur une semaine), dont 162 en soins intensifs (+35%). Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,12. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 223,8 sur 14 jours. Près de 8,3 millions de Belges ont par ailleurs reçu une première dose du vaccin, soit 72% de la population (84,6% des 18 ans et plus). Quasiment 7,7 millions sont entièrement vaccinés, soit 66,7% de l'ensemble de la population belge (81,4% des 18 ans et plus). (Belga)