Nouveau logo, nouveau slogan: le Télévie fait peau neuve!

A l’approche de la clôture de sa 32ème édition, un nouveau Télévie va, petit à petit, se dévoiler à vous. Un logo revisité, un nouveau slogan, une communication plus moderne. Bref, une nouvelle manière de voir les choses.

Combat contre la maladie, recherche, investissement des bénévoles

Tous ces changements ont pour but d’énergiser la marque, qui n’a que peu évolué depuis sa création. Les fondamentaux, eux, ne changent pas : le combat contre la maladie, la recherche, l’investissement des bénévoles.

Le nouveau dispositif graphique, créé par l’agence bruxelloise Shake, apporte une nouvelle énergie au Télévie. L’objectif ? Donner un nouveau souffle à la marque pour toucher un public plus large.

#TOUTDONNER

Le slogan "Faisons gagner la vie" est lui aussi mis au goût du jour. Un mot qui dit tout ? DONNER. Donner des sous évidemment pour faire avancer la recherche et faire reculer la maladie (70.000 nouveaux cas chaque année en Belgique), mais aussi donner de soi, donner le sourire, donner de l’amour, donner de l’énergie, donner du courage, donner de son temps, donner de l’espoir, donner un coup de main, donner sans compter… donner au Télévie, c'est TOUT DONNER ! C’est le nouveau slogan du Télévie. Plus court. Plus direct. Plus percutant.

"Il était temps de lui apporter une nouvelle jeunesse"

Philippe Jaumain, Coordinateur Général du Télévie explique: "Le Télévie est une marque engagée et engageante qui vit avant tout dans le cœur des gens. Il était temps de lui apporter une nouvelle jeunesse tout en préservant son âme. Toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce projet de modernisation du Télévie se sont investis à fond avec un enthousiasme contagieux pour que tout soit prêt pour cette édition du 18 septembre. Le résultat est une marque revigorée que toutes les générations pourront dorénavant revendiquer avec fierté. Nous sommes maintenant en mesure de déployer le Télévie avec plus d’efficacité à travers tous nos médias, en ce compris nos plateformes digitales. Nous devions cette nouvelle attractivité à toutes les personnes particulièrement mobilisées autour du Télévie: les malades, leurs proches, les chercheurs, les donateurs, les bénévoles, les comités ainsi que nos collaborateurs chez RTL et au FNRS. Des personnalités comme Kev Adams avec qui nous organisons un spectacle Télévie en rire le 25 août ou Julien Doré, le parrain de cette 32ème édition participent aussi à cette nouvelle dynamique. C’est un nouveau chapitre exaltant qui s’ouvre pour le Télévie et pour lequel nous allons tout donner."

A 30 jours de la grande soirée de clôture, de nombreuses activités sont au programme :