Pluie et fraîcheur: les fruits et légumes belges lourdement impactés cette année

Ce froid et toute cette pluie ont impactés les cultures. Les fruits et les légumes belges ont bu la tasse. Sur les étals de marché, ils sont soit plus chers, soit carrément manquants.

Si vous aimez les reines-claude, ça tombe bien, c’est la saison en Belgique. Sauf que pour en manger, il faudra acheter français. "En principe, elles sont locales, elles viennent de notre producteur", explique Denis de Stexhe, marchand de fruits et légumes. "Il a les anciennes variétés, les crottées. Mais là, cette année, toutes les crottées sont tombées à cause des conditions climatiques. Donc pour le moment on se dépanne sur les reines-claudes qui viennent de France".

La main au portefeuille

Et en plus, il va falloir payer cher. Pour du haut de gamme : 9.90 euros le kilo. "C’est cher, mais je pense que les bonnes choses ont un prix aussi", dit une cliente. Galère aussi pour les tomates belges, qui poussent difficilement faute de soleil. Leur prix a doublé par rapport à l’année dernière. Aller voir ailleurs n’est pas toujours le meilleur choix. "Il y a des tomates qui viennent d’Espagne, mais souvent, on n’est pas sur la même qualité."

"Des laitues à des prix de fous"

Sur les marchés, la pluie n’incite pas les clients à se déplacer, elle ne favorise pas non plus les bonnes affaires. Elles coutent 30% plus cher par rapport à un été normal. "C’est très mauvais pour tout ce qui est légumes du pays", explique Giuseppe Ferrara, marchand de fruits et légumes. "On est en train de payer des laitues à des prix de fous, les tomates aussi, tout ce qui est poivrons. Alors qu’en juillet et août, on ne les paye pas trop trop cher, les gens savent même faire des conserves. Mais cette année, ce n’est pas le cas."

Anna vient acheter des tomates parce que son potager n’a rien produit cet été. "Toutes les tomates, de mes deux serres, sont malades. Même dans les serres elles sont malades avec la pluie!" Et comme si les problèmes de pluie ne suffisaient pas, il y a aussi l’excès de chaleur qui complique l’approvisionnement de certains fruits venus du sud de l’Europe.