Coronavirus - Manifestation en Lettonie contre les restrictions anti-Covid

Il s'agit de la plus grande manifestation en Lettonie depuis 2009. "Pour la liberté", "Karins, va-t'en!" a scandé la foule, réclamant le départ du Premier ministre Krisjanis Karins, et demandant au Parlement de rejeter d'éventuelles restrictions anti-Covid plus strictes. Le parlement letton débat actuellement de la possibilité pour les employeurs de licencier les membres du leur personnel qui refusent d'être vaccinés. Un vote à ce sujet pourrait intervenir cette semaine. Les manifestants, pour la plupart sans masque (ce dernier n'est pas exigé lors des événements en plein air en Lettonie), se sont rendus devant le siège de la présidence et du Premier ministre. Il s'agit de la plus importante manifestation en Lettonie depuis 2009. Les protestations contre la mauvaise situation économique du pays avaient alors réuni plus de 7.000 personnes dans ce pays balte de 1,9 million d'habitants. Le nouveau coronavirus a infecté plus de 140.000 personnes et fait 2.566 morts en Lettonie. Plus de 43% de la population lettone a reçu au moins une dose de vaccin et plus de 38% a terminé le processus de vaccination, selon l'agence BNS. (Belga)