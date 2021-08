Conflit en Afghanistan: l'avion néerlandais, avec probablement 16 Belges à son bord, a atterri à Schiphol mercredi soir

L'avion de transport C-17 affrété par les Pays-Bas a atterri mercredi soir à Amsterdam-Schiphol, a déclaré l'aéroport. Selon le ministère néerlandais de la Défense, seize personnes disposant d'un passeport belge se trouvaient à bord de ce vol en provenance de Kaboul, ainsi que 35 Néerlandais, deux Allemands et deux Britanniques.



L'avion, qui a fait une escale à Tbilissi, devait initialement arriver vers 21h15, mais le vol a été retardé. L'identité des passagers évacués n'a pas encore été vérifiée. La situation à l'aéroport de Kaboul est particulièrement chaotique et les personnes à bord de l'avion auraient indiqué leur nationalité en levant la main, avait indiqué plus tôt le Centre de crise des Affaires étrangères. Un ressortissant belge avait également été rapatrié mardi d'Afghanistan à bord d'un vol français. La Belgique a elle aussi lancé une opération d'évacuation, qui pourrait concerner plusieurs centaines de personnes. Deux avions C-130 de la Défense devraient atterrir dans la capitale afghane vendredi matin. La Belgique souhaite rapatrier les ressortissants belges et leur famille, ainsi que les employés afghans, tels que les interprètes, fixeurs et militants des droits des femmes du pays, dont les talibans se sont emparés après une offensive éclair.