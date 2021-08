Météo - Un temps généralement sec dans l'après-midi

(Belga) Après certaines faibles pluies et ondées en début de journée, le temps sera généralement sec jeudi après-midi, et des éclaircies pourraient percer les nuages en fin de journée, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique. Le mercure ne dépassera toujours pas les 20°.

La nuit sera coupée en deux: d'abord avec de larges éclaircies, puis avec un retour d'averses. Le vent sera modéré à fort à la côte, mais restera faible ailleurs. Le ciel restera assez sombre et pluvieux vendredi matin, avant de devenir plus sec et ensoleillé dans l'après-midi. Les températures se rapprocheront doucement de celles de saison, avec des maxima de 23°, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest. La journée de samedi marquera un retour timide de l'été: ciel dégagé, temps sec et températures à la hausse seront au programme. Ces dernières pourraient atteindre 26° sur la plupart des régions. L'accalmie sera néanmoins de courte durée, et les averses - parfois orageuses - feront déjà leur retour dans la nuit menant à dimanche. Il faudra attendre mercredi pour revoir un soleil franc. (Belga)