Etats-Unis: un nouveau feu de forêt hors de contrôle dans le nord de la Californie

Un feu de forêt qui s'est déclaré dans la région de la capitale de Californie voici seulement quelques jours était en train d'échapper à tout contrôle mercredi après avoir déjà parcouru près de 215 km2.



Au moins deux victimes ont dû être transportées à l'hôpital par hélicoptère après que l'incendie, baptisé Caldor Fire, a dévasté une petite ville située à environ 80 km de Sacramento, dans le nord de l'Etat. Des milliers d'habitants se préparaient à fuir l'avancée des flammes qui ravagent la forêt nationale d'Eldorado depuis le 14 août, à la faveur d'une extrême sécheresse et de vents soutenus. Le feu a multiplié sa surface par huit en l'espace de 24 heures et n'était pas du tout contenu mercredi matin, selon le dernier bilan établi par les pompiers. Le Caldor Fire n'est qu'un incendie parmi des dizaines d'autres qui ravagent l'ouest des Etats-Unis, en proie à une sécheresse chronique encore aggravée par les effets du changement climatique. Plus au nord, le Dixie Fire continuait de brûler plus d'un mois après son départ. Malgré plus de 6.000 pompiers mobilisés, le sinistre n'était contenu qu'à 33%. Il a consumé plus de 2.500 km2 - une superficie équivalente à celle du Luxembourg - ce qui en fait le deuxième incendie de l'histoire de la Californie. Le nombre et l'intensité des feux de forêt se sont multipliés ces dernières années dans l'ouest des Etats-Unis, avec un très net allongement de la saison des incendies.