Des éclaircies en fin de journée

Après un jeudi après-midi sous les champs nuageux, le pays devrait profiter d'éclaircies "dignes de ce nom" en fin de journée, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Le risque d'averses sera à nouveau présent en deuxième partie de nuit, sur la partie sud et principalement sud-est de la Belgique. Vendredi, les nuages n'auront pas quitté le ciel du Plat pays, mais ils se dissiperont à nouveau en fin de journée pour promettre une journée estivale samedi, avec du soleil, un temps sec et des températures pouvant atteindre les 26°. La grisaille et la fraîcheur feront ensuite leur retour dès dimanche avant quelques jours plus secs à partir de mercredi.